Włochy: W Rzymie w ramach prewencji zamknięto kościół św. Ludwika

W Rzymie zamknięto w niedzielę kościół świętego Ludwika, ponieważ u jednego z księży z Francji, który tam przebywał, po jego powrocie do Paryża stwierdzono obecność koronawirusa. Decyzję podjęła ambasada Francji - przekazano na stronie internetowej kościoła.

Świątynia w historycznym centrum Wiecznego Miasta jest kościołem narodowym Francji. Miejsce to odwiedzają tysiące turystów, bo w jednej z kaplic znajdują się trzy obrazy Caravaggia: "Powołanie świętego Mateusza", "Święty Mateusz i anioł" oraz "Męczeństwo św. Mateusza".

Decyzję o zamknięciu kościoła do odwołania podjęto w ramach prewencji. Jak wyjaśniono, 43-letni ksiądz z archidiecezji paryskiej, który tam przebywał, po powrocie z Rzymu do swego kraju w połowie lutego trafił do szpitala z zakażeniem koronawirusem. Podobny komunikat wydała kuria w stolicy Francji dodając, że kapłan po zakończeniu studiów wrócił do domu samochodem.

To pierwsza w Rzymie decyzja o zamknięciu publicznego miejsca w związku z szerzeniem się koronawirusa.