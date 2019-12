Włochy: W Rzymie wsparcie finansowe za pozostawienie świateł w zamkniętych sklepach

Właściciele sklepów w Rzymie otrzymają rekompensatę finansową za pozostawianie włączonych świateł po zamknięciu lokali. Umowę w tej sprawie podpisały władze miasta i Izba Handlu. Zapalone światła w sklepach to krok ku większemu bezpieczeństwu - mówią władze.

Protokół został podpisany we wtorek na podstawie rekomendacji komitetu do spraw porządku publicznego i bezpieczeństwa przy MSW Włoch. Szefowa resortu Luciana Lamorgese, która wystąpiła z tą inicjatywą do handlowców, określiła zawartą umowę jako "konkretny rezultat osiągnięty w celu wzmocnienia bezpieczeństwa".

W zawarciu porozumienia uczestniczył też dostawca energii elektrycznej, firma Acea.

Pierwsza, pilotażowa faza realizacji umowy rozpocznie się w dwóch dzielnicach Wiecznego Miasta, a następnie zostanie rozszerzona na kolejne.

Wcześniej rzymska prasa informowała, że pomysł ten, przyjęty od innych europejskich miast, został pozytywnie przyjęty przez większość właścicieli sklepów, zaniepokojonych plagą włamań i aktów wandalizmu.