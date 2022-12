Włochy: W Rzymie zaprezentowano książkę poświęconą Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu

"Gustaw Herling i jego świat"- to tytuł wydanej we Włoszech książki poświęconej polskiemu pisarzowi, autorowi "Innego świata". Tom ten został zaprezentowany w środę w Instytucie Polskim w Rzymie. Pisarz przez 45 lat, do śmierci w 2000 roku mieszkał w Neapolu. Tom jest podsumowaniem festiwalu twórczości Herlinga- Grudzińskiego, który odbył się w tym mieście w 2019 roku.

"Neapol Herlinga"- to tytuł wielkiego festiwalu, zorganizowanego trzy lata temu w mieście pod Wezuwiuszem przez Instytut Polski w setną rocznicę urodzin pisarza. Trzydniowe spotkanie i debaty z udziałem znawców oraz badaczy jego twórczości z Polski i Włoch, publicystów, artystów i przedstawicieli władz Neapolu na czele z ówczesnym burmistrzem Luigim de Magistrisem było największym w Italii wydarzeniem poświęconym Herlingowi- Grudzińskiemu.

Nadzwyczajnym gościem festiwalu był wtedy jeden z najbardziej znanych włoskich aktorów Toni Servillo, który w bazylice Santa Chiara przeczytał opowiadanie pisarza "Podzwonne dla dzwonnika".

Zaprezentowana w środę książka ukazała się pod redakcją polonisty i tłumacza Andrei F. De Carlo z uniwersytetu w Neapolu i córki polskiego pisarza Marty Herling- sekretarz generalnej włoskiego Instytutu Studiów Historycznych. Obecni oni byli podczas rzymskiego spotkania. Była także dyrektor Instytutu Polskiego Adrianna Siennicka oraz jej poprzednik Łukasz Paprotny, który kierował placówką nad Tybrem, gdy odbył się festiwal Herlinga- Grudzińskiego.

Jak podkreślono, tom pozwala włoskiemu czytelnikowi poznać dzieła pisarza- więźnia sowieckich łagrów i żołnierza Armii Andersa, który walczył o wolność w czasach totalitaryzmów.

Publikacja jest też okazją przypomnienia o tym, że 75 lat Gustaw Herling- Grudziński wraz z Jerzym Giedroyciem założył pismo "Kultura". Jego pierwszy numer ukazał się w Rzymie 20 czerwca 1947 roku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka