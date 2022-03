Włochy: W samorządzie Lombardii wniosek o uchylenie uchwały uznającej aneksję Krymu

Centrolewica w radzie samorządowej włoskiego regionu Lombardia domaga się uchylenia przyjętej przez radę uchwały nawołującej rząd w Rzymie do uznania rosyjskiej aneksji Krymu. Rezolucja została przyjęta w 2016 roku przez prawicową większość z Ligą na czele.

Należy uchylić tę uchwałę- mówią przedstawiciele centrolewicowej Partii Demokratycznej, cytowani przez portal Milano Today.

Przypomina się, że uchwała wzywała rząd Włoch nie tylko do uznania aneksji Krymu, ale także do podjęcia działań na rzecz zniesienia sankcji, nałożonych na Rosję w jej konsekwencji. Jej projekt złożył były polityk rady samorządowej, obecnie senator Ligi Massimiliano Romeo. Ugrupowanie to było wtedy zwolennikiem zniesienia sankcji i argumentowało, że włoski biznes ponosi zbyt duże straty w ich wyniku. Kilka miesięcy po przyjęciu uchwały grupa samorządowców z północy Włoch udała się z misją polityczno- gospodarczą na Krym, sfinansowaną przez jedną z rosyjskich organizacji.

Wnioskodawca uchylenia rezolucji Fabio Pizzul z centrolewicy powiedział: "Trzeba formalnie anulować uchwałę z takim wezwaniem, przyjętą wtedy przez niektóre włoskie regiony rządzone przez Ligę, wśród nich Lombardię i mającą usprawiedlić aneksję Krymu, która była pierwszym aktem obecnej wojny".

Wyraził nadzieję, że poprą taki wniosek wszystkie ugrupowania polityczne włącznie z Ligą, "by zdystansować się od stanowiska sprzed sześciu lat".

Z Rzymu Sylwia Wysocka