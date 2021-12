Włochy: W środkach komunikacji początek kontroli przepustek sanitarnych

W wielu miastach we Włoszech rozpoczęły się kontrole w środkach komunikacji miejskiej w związku z wejściem w życie w poniedziałek wymogu posiadania przepustki sanitarnej. Zaczął też obowiązywać tzw. Super Green Pass, czyli przepustka wystawiana tylko zaszczepionym i wyleczonym.

Cztery miesiące po wprowadzeniu obowiązku przepustki sanitarnej we Włoszech w wielu miejscach publicznych rozszerzono go jeszcze na środki komunikacji miejskiej.

Jeszcze bardziej zaostrzono, na razie do 15 stycznia, przepisy dotyczące paszportu covidowego. Tylko posiadacze tzw. Super Green Pass mają prawo wstępu do kin, teatrów, zamkniętych sali, barów i restauracji oraz na imprezy masowe. Nie wystarcza już tam przepustka na podstawie testu, co ma być zachętą do szczepień.

W Rzymie przeprowadzono w poniedziałek 1350 kontroli na przystankach i stacjach metra. 30 pasażerów nie miało wymaganego dokumentu i dlatego nie mogli wsiąść do metra lub autobusu. Za jazdę bez wymaganej przepustki wymierzono jedną grzywnę w wysokości 400 euro.

Ministerstwo Zdrowia w wydanym okólniku zaleciło, by trzecią dawkę szczepionki osobom, które przeszły zakażenie, podawać co najmniej pięć miesięcy od drugiej lub od infekcji.

Odnotowano jednocześnie wzrost szczepień pierwszą dawką w ostatnich dwóch tygodniach; przyjęło ją 390 tys. osób, co wiąże się z zaostrzeniem przepisów.

Włoscy interniści informują o wzroście liczby zakażeń w kraju i zarazem spadku ciężkich przypadków Covid-19.

Dane z ostatniej doby to 92 zgony i 9,5 tys. nowych zakażeń, wykrytych w mniejszej liczbie testów przeprowadzonych w niedzielę; było ich 301 tys.

Liczba zakażonych pacjentów w szpitalach wzrosła do ponad 6600. Na intensywnej terapii jest 743 chorych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka