Włochy: W stolicy Abruzji po raz 729. otwarte zostały najstarsze w Kościele katolickim Drzwi Święte

W L'Aquili w poniedziałek wieczorem kardynał Marcello Semeraro prefekt Watykańskiej Dykasterii ds. Kanonizacji otworzył dla tysięcy wiernych Drzwi Święte znajdujące się w bazylice Collemaggio. To najważniejsze wydarzenie corocznego Odpustu Celestyńskiego, który od 2019 roku wpisany jest na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Odpust Celestyński (Perdonanza Celestiniana) został po raz pierwszy udzielony w 1294 roku. Otrzymają go wszyscy wierni, którzy po spełnieniu zwyczajnych warunków odwiedzą bazylikę Collemaggio poświęconą Matce Bożej Wniebowziętej i przejdą przez Drzwi Święte. W tym roku, po raz pierwszy od 14 lat od trzęsienia ziemi z kwietnia 2009 roku, wielka procesja w strojach średniowiecznych przeszła przed odbudowanym Urzędem Miejskim w L'Aquili.

Collemaggio jest bazyliką, w której pustelnik Piotr z Morrone w 1294 roku został wybrany na papieża Celestyna V. W grudniu tego samego roku zrezygnował z papiestwa. Jest pochowany w świątyni. To właśnie Celestyn V ustanowił Święto Odpustu, a drzwi z bazyliki są pierwszymi Drzwiami Świętymi Kościoła katolickiego. Odpust Przebaczenia - potwierdzony przez kilku papieży, w zeszłym roku przez papieża Franciszka - zapewnia rozgrzeszenie "z winy i kary wynikającej z wszystkich grzechów popełnionych od chrztu tym, którzy szczerze żałując i spowiadając się, wejdą do kościoła w Collemaggio przez Drzwi Święte, od nieszporów w wigilię święta św. Jana Chrzciciela do nieszporów bezpośrednio następujących".

Bullę przebaczenia papieża Celestyna V odczytał burmistrz L'Aquili, Pierluigi Biondi. "To, co świętujemy, jest wydarzeniem złożonym, zarówno ze względu na historię, jaką przywołuje, jak i ze względu na bogactwo znaczeń i symboli, które niesie. (…) Drzwi to symbol, ich otwieranie i zamykanie może znaczyć wiele" - powiedział kardynał Marcello Semeraro podczas mszy świętej. Uroczystości potrwają trzy dni. W środę wieczorem odbędzie się koncert znanego piosenkarza Gianniego Morandiego.