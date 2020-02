Włochy: W studiu popularnego programu w RAI z powodu koronawirusa nie ma publiczności

Wyjątkowy przebieg ma w niedzielę popularny talk-show we włoskiej telewizji RAI. Po raz pierwszy w studiu programu, nadawanego na żywo z Mediolanu, nie ma publiczności. Taką decyzję podjęła dyrekcja telewizji w związku z szerzeniem się koronawirusa w kraju.

Mediolan jest stolicą regionu Lombardia, gdzie w ostatnich dniach zanotowano 110 przypadków groźnego wirusa. Łącznie w całych Włoszech jest ich ponad 150.

W studiu programu "Che tempo che fa" przy pustych krzesłach dla dziesiątek widzów zasiadł prowadzący Fabio Fazio oraz jego asystentka Filippa Lagerback, a także zaproszony na rozmowę wirusolog Roberto Burioni.

"Sytuacja w naszym studiu jest surrealistyczna"- przyznał Fazio podczas połączenia z premierem Włoch Giuseppe Conte, z którym rozmawiał na temat lawinowego wzrostu zachorowań przede wszystkim na północy kraju.

Szef rządu mówił o krokach podjętych po to, by zatrzymać szerzenie się wirusa. Premier zaapelował o spokój i o to, by nie robić zapasów żywności. "Nie mamy do czynienia z jej brakiem" - podkreślił.

Z Rzymu Sylwia Wysocka