Włochy: W tym roku bez uroczystych obchodów święta Trzech Króli

Barwny orszak Trzech Króli na Placu Świętego Piotra, świąteczny targ dla dzieci na rzymskim Piazza Navona i imprezy w całym kraju - tak przed pandemią wyglądały w Watykanie i we Włoszech obchody uroczystości Trzech Króli. W tym roku nic z nich nie zostało.

Środa jest ostatnim dniem świąteczno-noworocznego częściowego lockdownu. Wprowadzono go w tym okresie we wszystkie dni świąteczne i przedświąteczne. W dniu jego obowiązywania ograniczono możliwość wychodzenia z domu. Zabronione są spacery po mieście, jedna z tradycji tego święta. W całym kraju jest też godzina policyjna od 22.00 do 5.00.

Dzień wolny w święto Objawienia Pańskiego został przywrócony po latach we Włoszech w 1986 roku, co zawdzięcza się głównie staraniom świętego Jana Pawła II.

Watykańskie obchody Trzech Króli były zawsze bardzo uroczyste. Otwiera je zawsze poranna msza papieska w bazylice Świętego Piotra. Także w tym roku papież Franciszek ją odprawi, ale weźmie w niej udział małe grono duchownych i świeckich, co jest związane z reżimem sanitarnym obowiązującym również w Watykanie.

W południe na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański przybywają co roku wielobarwne orszaki Trzech Króli w strojach historycznych. Organizują je zazwyczaj mieszkańcy podrzymskich miejscowości. Oklaskiwani przez tysiące rzymian zmierzają na plac.

W tym roku, w związku z lockdownem, plac przed bazyliką watykańską będzie zamknięty. Papież przemówi zaś do wiernych z biblioteki w Pałacu Apostolskim.

W innych miastach również odwołano orszaki. W całych Włoszech w związku z reżimem tzw. czerwonej strefy nie odbędą się tradycyjne imprezy w dniu, które jest świętem dzieci.

Najsłynniejsze wydarzenie to targ na rzymskim Piazza Navona, odwiedzany co roku przez tłumy rzymian. Na straganach w minionych latach można było kupić słodycze i zabawki, wśród nich symbol tego święta, czyli kukiełki wiedźmy Befany, która zgodnie z tradycją przynosi tego dnia dzieciom prezenty. Te grzeczne otrzymują kolorowe skarpety wypełnione zazwyczaj słodyczami, niegrzeczne jako ostrzeżenie dostają "węgiel", czyli zabarwioną na czarno bryłę cukru.

W roku pandemii obchody uroczystości Trzech Króli odbędą się tylko w domach. Jak zawsze w poprzednich dniach, masowo kupowano stosy łakoci dla najmłodszych i już gotowe, udekorowane skarpety pełne słodkich podarunków.

Z Rzymu Sylwia Wysocka