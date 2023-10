Włochy: W tym roku było już 657 wypadków śmiertelnych związanych z wykonywaną pracą

W pierwszych ośmiu miesiącach br. w Italii zgłoszono 657 wypadków śmiertelnych powiązanych z wykonywaniem pracy, podał w środę w Rzymie Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL). Instytut odnotował też ponad 383 tys. zgłoszeń o obrażeniach pracowników podczas pracy.

Szef INAIL Fabrizio D'Ascenzo przedstawił szczegółowy raport za rok 2022. W ub. roku zgłoszono 703 432 wypadków przy pracy, o około 139 tysięcy więcej niż w 2021. Odnotowano 1208 wypadków śmiertelnych w związku z pracą , co oznacza spadek o 15,2 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, w którym było ich 1425.

INAIL do wypadków śmiertelnych w związku z pracą zalicza także zgony w drodze do pracy lub do domu, w tym w wypadkach transportu zbiorowego, organizowanego przez zakłady pracy. W 2022 r. "wypadków wielokrotnych", w wyniku których zginęło wielu pracowników było 19.

Dane za 2022 rok wskazują także na wzrost zachorowań na choroby zawodowe w porównaniu z rokiem poprzednim. Instytut odnotował ponad 61 tys.przypadków chorób zawodowych, wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu z 2021 r. W 2022 r. z powodu chorób zawodowych zmarło 817 pracowników, w tym 161 z powodu pylicy płuc/azbestozy.

Z analizy ekspertów pracy Luki i Velii Bartoli wynika, że najwyższe ryzyko wypadków przy pracy dotyczy we Włoszech sektora rolnego (49,4 proc.), w dalszej kolejności przemysłu (36,0 proc.), najniższy wskaźnik dotyczy usług (18,5 proc..

Zdaniem ekspertów we Włoszech najczęstszą przyczyną wypadków jest tzw. czynnik ludzki. Wiele wypadków przy pracy jest spowodowanych przesadną wiarą pracowników w swoje umiejętności i rutyną ; powoduje to utratę koncentracji, co stwarza ryzykowne sytuacje.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) przewiduje, że obecne średnie wskaźniki wypadków śmiertelnych przy pracy będą się utrzymywać w Unii Europejskiej do 2062 r., czyli o siedem lat dłużej niż wcześniej oczekiwano.

Opóźnienie to wynika ze wzrostu rocznej liczby zgonów w pracy w 12 krajach, zwłaszcza we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. EKZZ oszacował, że dla Italii pierwszym rokiem bez wypadków śmiertelnych przy pracy będzie rok 2124 (dla Polski 2028, dla Niemiec 2043, a w Hiszpanii, zdaniem EKZZ nie można nawet podać takiej daty).

