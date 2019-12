Włochy: w tym roku migrantów o połowę mniej, niż w ubiegłym

11,5 tysiąca migrantów przybyło od początku tego roku do Włoch - poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Rzymie. To o połowę mniej niż w poprzednim roku, a w porównaniu z rokiem 2017 oznacza to spadek o 90 procent.

11 439 migrantów przybyło w tym roku, podczas gdy w zeszłym było ich ponad 23 tysiące - taką statystykę przedstawiło włoskie MSW.

Resort zwrócił uwagę na dane z 2017 roku, gdy na wybrzeża kraju dotarło prawie 119 tysięcy migrantów.

Wśród przybyłych od stycznia tego roku dominują Tunezyjczycy; jest ich 2,6 tys. Liczba nieletnich migrantów bez opieki przekroczyła 1600 osób.

Zatrzymanie fali migracji to rezultat zaostrzenia linii postępowania wobec statków organizacji pozarządowych, ratujących migrantów na morzu i przewożących ich do Włoch, a także porozumień ze stroną libijską, której służby przystąpiły do zwalczania procederu przemytu ludzi.

To także wynik zamknięcia włoskich portów przez poprzedniego szefa MSW Matteo Salviniego i stosowania zasady relokacji migrantów w kilku krajach UE, które przystąpiły do porozumienia z władzami Włoch w tej sprawie.