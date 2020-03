Włochy: W związku z epidemią zawieszono wszystkie gry losowe

We Włoszech zawieszone zostały w sobotę wszelkie gry losowe, w tym słynna Superenalotto, w której regularnie padają wielomilionowe nagrody. Wydano nakaz wyłączenia wszystkich automatów do gier. To kolejny krok w ramach walki z epidemią koronawirusa.

Decyzję wchodzącą natychmiast w życie na czas nieokreślony podjęła krajowa Agencja ds. Ceł i Monopolu. Została ona ogłoszona zaraz po wieczornym losowaniu Superenalotto.

Zakaz dotyczy wszystkich gier lotto, w tym także Eurojackpot oraz wszelkich zakładów.

Jak wyjaśniono, celem tego rozporządzenia jest dalsze ograniczenie przemieszczania się osób i kontaktów między osobami, których obecność jest niezbędna przy tego typu aktywności.

W ostatnim czasie obowiązywania przepisów rygorystycznie ograniczających możliwość wychodzenia z domu otwarte były między innymi sklepy z tytoniem, w których ustawiały się kolejki do działających tam kolektur.