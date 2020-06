Włochy: Wakacje doby pandemii: popyt na ogrodowe baseny i meble

We Włoszech kilka razy wzrósł popyt na małe baseny dla dzieci i meble ogrodowe. To efekt zmiany planów wakacyjnych wielu osób, które z powodu pandemii koronawirusa wolą wypocząć w swoich ogrodach lub wynajmowanych domach, rezygnując z pobytu w hotelach i na plaży.

Włoskie wakacje miną wielu Włochom pod znakiem dystansu społecznego; w małych basenach w ich własnych ogrodach lub w wynajmowanych domach, które są rozchwytywane w agencjach nieruchomości.

Osoby te kupują do nich meble do ogrodów i urządzają je tak, by tam spędzić urlop, rezygnując z pobytu na często zatłoczonych plażach. Na "letnie oazy" zamieniane są także tarasy.

Ci, którzy decydują się na pobyt nad morzem, masowo kupują materace w przekonaniu, że zapewnią sobie dzięki nim dystans w wodzie.

Wnioski te sporządzono na podstawie badań rynkowych, w których sprawdzono zachowania i decyzje Włochów podczas lata czasów pandemii. Odnotowano, że popyt na baseny dla dzieci wzrósł o 450 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na meble ogrodowe jest wyższy o 300 procent.

Kolejne sondaże wskazują, że 90 procent mieszkańców Italii spędzi urlop w kraju; najwięcej na Sycylii, w Apulii, Kampanii, Ligurii i w Piemoncie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka