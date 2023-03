Włochy: Wcześniej niż zwykle otwarto jedyną w Europie plażę osobną dla kobiet i mężczyzn

Na prośbę mieszkańców Triestu władze tego włoskiego miasta wyraziły zgodę na wcześniejsze niż zwykle otwarcie jedynej w Europie plaży, na której kobiety i mężczyźni są oddzieleni murem. Podział ten nie zniechęca plażowiczów, którzy traktują to miejsce jako wyjątkową pozostałość dawnych czasów.

Powodem przyspieszenia sezonu plażowania są coraz wyższe temperatury.

Czynna od przełomu XIX i XX wieku plaża o nazwie Pedocin jest dla mieszkańców Triestu ważnym miejscem historycznym, a jej tradycja jest tam nadal pielęgnowana jako pamiątka czasów, w których obowiązywały inne normy obyczajowe.

Była to pierwsza plaża publiczna w mieście, należącym wtedy do monarchii austro-węgierskiej. Mur postawiono wówczas po to, by nie dopuścić do "aktów sprzecznych z przyzwoitością". Za złamanie przepisów i przejście na niedozwoloną stronę groziły ponad sto lat temu surowe kary.

Dziś kar tych nie ma, a zasada podziału przestrzegana jest w duchu szacunku dla tradycji i poprawności. Pozostał biały mur wysokości trzech metrów, a miejscem spotkań jest morze.

W latach 40. minionego wieku odbyło się referendum w sprawie propozycji zburzenia muru. Pomysł ten został odrzucony.

W tym roku apele miłośników kąpieli morskich i słonecznych zostały wysłuchane i dzięki temu na kilka dni przed nadejściem kalendarzowej wiosny miejska plaża została otwarta, choć na razie krócej niż w pełni sezonu. Teraz można tam przebywać od 9.00 do 17.00.

Jak zawsze, strefa dla kobiet, a także dla dzieci w wieku do 12 lat, jest bardziej zatłoczona niż ta dla mężczyzn.

Obie części dzieli mur długości 74 metrów. Są osobne wejścia z tablicami: "plaża dla kobiet i dzieci", "plaża dla mężczyzn".

Ze względu na swoje położenie w centrum często przychodzą tam pracujący mieszkańcy, którzy mają niewiele czasu do dyspozycji. Do 1984 roku wstęp był tam wolny. Od tamtego czasu bilet kosztuje 1 euro.

Z Rzymu Sylwia Wysocka