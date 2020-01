Włochy: We Florencji powstanie mural poświęcony Januszowi Korczakowi

We Florencji powstanie mural poświęcony Januszowi Korczakowi - zapowiedziano we wtorek. Praca rumuńskiego artysty Ache 77 zostanie odsłonięta na murze szkoły podstawowej i będzie gotowa na obchodzony 27 stycznia Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Mural o powierzchni 80 metrów kwadratowych przypominający postać polskiego społecznika i pedagoga, który zginął w niemieckim obozie zagłady w Treblince w 1942 roku wraz z dziećmi z sierocińca z warszawskiego getta, powstanie na murze szkoły Fanciulli.

"Prace rozpoczną się za kilka dni" - powiedziała dyrektor szkoły Lucia Di Giovanni, cytowana przez agencję Ansa. Jak dodała "to inicjatywa o ogromnej wartości edukacyjnej. Kto lepiej niż szkoła może przyjąć i upowszechniać przesłanie miłości i gościnności?".

Projekt ten poparł prezes wspólnoty żydowskiej z Florencji Marco Liscia, który podkreślił: "To inicjatywa o wielkim znaczeniu, przede wszystkim dlatego, że realizowana w szkole".

Sara Funaro z wydziału oświaty w zarządzie miasta oświadczyła, że "jest to mural poświęcony wielkiemu człowiekowi po to, by jego postać, jego wielkość jako lekarza, pedagoga i nauczyciela była znana, wspominana i upowszechniana".