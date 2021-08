Włochy: Wenecja Euganejska: władze regionu wzmacniają strategię na rzecz szczepień

Jeśli w bloku, kamienicy czy na osiedlu we włoskim regionie Wenecja Euganejska jest osoba zakażona koronawirusem, do akcji wkroczy tam służba zdrowia, by ustalić, kto nie jest zaszczepiony, i przekonać te osoby, by to zrobiły - to projekt tamtejszych władz.

Nowy, przedstawiony w niedzielę przez media projekt działań nazwano "Strategią wzmocnienia oferty szczepień w kontekście ognisk zakażeń spowodowanych przez warianty SARS-CoV-2". Przewiduje ona, że wszystkie osoby, które w miejscu zamieszkania miały kontakt z osobą zakażoną, powinny być sprawdzone pod kątem szczepienia przeciw Covid-19.

W przypadku osób niezaszczepionych należy ustalić przyczyny odmowy i zaproponować im ewentualną poradę oraz szczepienie po zakończeniu kwarantanny. Procedura ta będzie odbywać się przy zachowaniu prywatności - zapewniono.

Wcześniej władze tego regionu na północy ogłosiły, że bardzo zaraźliwy wariant Delta stanowi tam 97 procent wykrywanych obecnie zakażeń.

Niedzielne dane z całych Włoch to pięć zgonów na Covid-19 i 5321 nowych zakażeń wykrytych w 167 tysiącach testów. Do szpitali trafiło 119 osób, w tym 16 na intensywną terapię, gdzie przebywa ogółem 230 najciężej chorych.

W kraju całkowicie zaszczepionych jest już ponad 60 procent ludności.

Z Rzymu Sylwia Wysocka