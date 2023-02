Włochy: Wiceminister Mularczyk: apelowałem o wsparcie naszych starań o odblokowanie środków UE

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk poinformował po dwóch dniach rozmów w Rzymie, że w ich trakcie apelował do przedstawicieli włoskich władz o poparcie starań o odblokowanie unijnych funduszy dla Polski. Jak dodał, otrzymał deklarację, że strona włoska to zrobi.

Podczas spotkania z dziennikarzami w ambasadzie RP w Wiecznym Mieście w piątek Mularczyk podkreślił, że zwracał uwagę na to, że Polska w sposób znaczący wspiera Ukrainę i uchodźców z tego kraju, co wiąże się z kosztami również dla budżetu i dla społeczeństwa.

"Oczekujemy również solidarności ze strony Unii Europejskiej. Zaapelowałem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o to, by wsparło Polskę w staraniach o odblokowanie środków unijnych, które w tej szczególnie trudnej sytuacji dla naszego kraju i całego regionu są nadal zablokowane" - przekazał wiceszef polskiej dyplomacji.

"Uważamy, że są to działania, które pokazują brak solidarności ze strony Unii Europejskiej. W tym trudnym, krytycznym momencie dla Ukrainy Polska jest głównym krajem wspierającym i potrzebuje też wsparcia; dlatego zaapelowałem do strony włoskiej, żeby poparła nas w Brukseli" - oświadczył.

Zaznaczył: "Dostałem informację na spotkaniu, że strona włoska to zrobi".

Wiceszef polskiego MSZ spotkał się z włoskim wiceministrem spraw zagranicznych Edmondo Ciriellim. Prowadził też rozmowy z przedstawicielami Senatu i Izby Deputowanych Włoch.

Z Rzymu Sylwia Wysocka ( PAP)

