Włochy: Wiceminister: przy wielkim wysiłku do jesieni 70 proc. zaszczepionych

"Przy olbrzymim wysiłku można zaszczepić 70 proc. mieszkańców Włoch do października-listopada" - oceniła we wtorek wiceminister zdrowia Sandra Zampa, odnosząc się do poziomu tzw. odporności zbiorowej. Dodała, że kraj będzie dostawał coraz więcej szczepionek.

"Trzeba będzie szczepić przez 18-20 godzin dziennie" - podkreśliła włoska wiceminister w wywiadzie dla radia RAI.

Wyraziła opinię, że w całą kampanię powinna zostać też zaangażowana Obrona Cywilna, organizując łącznie 1500 punktów szczepień w kraju.

Do tej pory szczepionkę podano ponad 2 milionom osób, z których 683 tysiące dostało już dwie dawki.

Władze regionu Lombardia postawiły sobie za cel zaszczepienie wszystkich do czerwca. W stołecznym Lacjum w ciągu dwóch dni przyjęto 70 tysięcy zgłoszeń na szczepienie osób powyżej 80 lat.

W codziennym biuletynie ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 499 zgonów na Covid-19 i 9660 nowych zakażeń koronawirusem. Dzień wcześniej informowano o śmierci 329 osób i ok. 8 tysiącach infekcji.

Wykonano 244 tysiące testów, 3,9 proc. z nich potwierdziło zakażenie.

Ogólny bilans zmarłych wzrósł do 89 344, a zakażeń - do ponad 2,5 mln.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 437 tysięcy osób.

Do znacznej poprawy sytuacji doszło na objętej czerwoną strefą restrykcji Sardynii, gdzie wykryto 71 nowych przypadków zakażenia. Tylko 2 procent testów dało tam wynik pozytywny.

Z Rzymu Sylwia Wysocka