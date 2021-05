Włochy: Wiceminister zdrowia: maseczki na zewnątrz będzie można zdjąć w sierpniu

W sierpniu we Włoszech będzie można zdjąć maseczki na zewnątrz - zapowiedział wiceminister zdrowia Andrea Costa. To pierwszy konkretny termin, na który czekają mieszkańcy kraju, bo to dla nich będzie pierwsze lato w maseczkach.

Wiceminister zdrowia wyjaśnił w rozmowie z agencją informacyjną Agi, że jego prognoza w sprawie terminu zdjęcia maseczek oparta jest na obliczeniach, dotyczących przebiegu kampanii szczepień. Do tej pory pierwszą dawkę otrzymało ponad 20 milionów osób, czyli jedna trzecia ludności. Szczepienia zakończyło 9,7 mln.

"Obecny rytm to 15 milionów szczepień w miesiącu, zaś między czerwcem a lipcem liczba ta wzrośnie dzięki coraz bardziej masowym dostawom" - dodał Costa.

Następnie wyjaśnił: "Jeśli w najbliższych dwóch miesiącach wykonamy, co jest minimalnym celem, czyli 30 milionów szczepień, to biorąc pod uwagę też ostatnie dni maja, do sierpnia podanych zostanie około 70 milionów dawek".

To zdaniem wiceministra będą warunki do tego, by przestał obowiązywać wymóg noszenia maseczek na zewnątrz.

"To nie będzie decyzja polityczna, ale podyktowana przez fakty, dane" - zaznaczył przedstawiciel resortu zdrowia.

Podobny scenariusz przedstawił w piątek premier Mario Draghi, który zapytany o to, kiedy będzie można zdjąć maseczki na powietrzu, odpowiedział: "Za parę miesięcy".

Z Rzymu Sylwia Wysocka