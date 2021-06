Włochy: Wiceminister zdrowia: możliwe zmiany w przepustce Covid z powodu Delty

Włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri nie wykluczył w poniedziałek wprowadzenia zmian do zasad wydawania tzw. zielonej przepustki Covid-19 z powodu szerzenia się wariantu koronawirusa Delta. Przepustkę tę ma już ponad 13 mln Włochów.

"Prawdopodobne jest to, że wariant Delta zmusi nas do modyfikacji zielonej przepustki i jej wydawania po drugiej dawce szczepionki. Ale jest za wcześnie na to, poczekamy na dane z tygodnia albo dwóch" - stwierdził Sileri w wywiadzie radiowym. Obecnie tzw. Green Pass wydawany jest 2 tygodnie po pierwszej dawce preparatu.

Wiceminister ocenił zarazem: "Decyzja o wydawaniu dokumentu po pierwszej dawce nie była błędem, została podjęta na podstawie danych". "Obecnie - wyjaśnił - zmiana nie jest potrzebna, ale trzeba mieć ją na uwadze. Jako lekarz, a nie polityk sądzę, że modyfikacja nastąpi". Sileri zapewnił, że "nie ma zaniepokojenia wariantem Delta". "Ale trzeba pospieszyć się z drugą dawką szczepionki" i "skrócić przerwę do 21 dni w przypadku Pfizera i 28 dni, jeśli chodzi o Modernę, jak było na początku" - podkreślił wiceminister.

Jego zdaniem trzeba korzystać z doświadczeń Wielkiej Brytanii, gdzie liczba zakażeń znacznie wzrosła, ale poziom zgonów i hospitalizacji jest stabilny. "To dowodzi, że dwie dawki chronią przed tym wariantem przy minimalnych różnicach między szczepionkami"- zaznaczył.

Ministerstwo Zdrowia w Rzymie poinformowało, że do tej pory zieloną przepustkę Covid-19 pobrało 13,7 mln Włochów.

Szef resortu Roberto Speranza ogłosił, że celem władz jest podanie pierwszej dawki szczepionki wszystkim chętnym do końca lata.

Z Rzymu Sylwia Wysocka