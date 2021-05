Włochy: Wiceminister zdrowia: na przełomie czerwca i lipca zero zgonów na Covid-19

"Między końcem czerwca a początkiem lipca we Włoszech będzie zero zgonów na Covid-19" - oznajmił we wtorek wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Jego zdaniem dzięki szczepieniom sytuacja wkrótce będzie taka, jak w Wielkiej Brytanii.

W wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" wiceminister oświadczył: "Trudno będzie sprawić, aby wirus zniknął z planety, ale kiedy będziemy mieli 30 mln zaszczepionych, dojdzie do przerwania łańcucha zakażeń".

"Będziemy mogli powiedzieć, że biorąc pod uwagę krążące obecnie warianty koronawirusa, mamy Covid-19 pod kontrolą. Daliśmy mu mocnego kopniaka" - dodał Sileri.

Liczba zaszczepionych we Włoszech przekroczyła 24,6 mln. Ponad 7,6 mln zakończyło cykl szczepień.

Minionej doby na Covid-19 zmarło 251 osób i stwierdzono 6946 następnych przypadków zakażeń w 286 tys. testów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Odsetek pozytywnych wyników badań spadł do 2,4 proc.

Bilans zmarłych od początku epidemii wynosi 123282.

Ostatniego dnia liczba wyleczonych wzrosła o ponad 16 tys., do około 3,6 mln.

Szacuje się, że zakażonych jest 363 tys. osób.

O prawie 600 zmniejszyła się liczba hospitalizowanych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka