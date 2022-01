Włochy: Wiceminister zdrowia: wkrótce spadek liczby zakażeń

Wkrótce liczba zakażeń koronawirusem we Włoszech zacznie spadać - powiedział w niedzielę wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Sytuacja stabilizuje się. Ostatniej doby zanotowano 138 tysięcy przypadków. Zmarło 227 osób.

W wywiadzie dla telewizji RAI wiceminister zdrowia wyraził opinię, że w podejściu do pandemii trzeba uprościć wszystkie procedury po to, by "przejść od kryzysu do zwyczajnego traktowania choroby, która z wielkim rozmachem weszła do podręczników medycyny".

We Włoszech liczba osób zakażonych od lutego 2020 roku zbliża się do 10 milionów. To jedna szósta mieszkańców kraju.

Obecnie koronawirusa ma 2,7 mln osób.

Bilans zmarłych wzrósł do 143 296.

Ustabilizowała się sytuacja w szpitalach. Na intensywnej terapii jest 1685 chorych, a na zwyczajnych oddziałach ponad 19 tysięcy.

Codziennie wykonywanych jest około miliona testów. Od 15 do 16 procent z nich daje wynik pozytywny.

Włoskie media poinformowały o masowych kontrolach w aptekach na północy kraju, gdzie wykonywane są błyskawiczne testy. Wykryto tam proceder załatwiania zaświadczeń o zakażeniu koronawirusem, wystawianych dla innych osób po to, aby otrzymały one potem wymaganą niemal wszędzie przepustkę Covid-19. Karabinierzy zawiesili działalność 50 takich punktów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka