Włochy: Wiceminister zdrowia: wskazane nowe zalecenia ws. AstraZeneca

W sprawie szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca "wskazane są nowe zalecenia" - ocenił w środę włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Jego zdaniem należałoby zdecydować, że nie powinno podawać się tego preparatu w wieku poniżej 30-40 lat.

Cytowany przez agencję Ansa Sileri przypomniał, że preparat AstraZeneki jest we Włoszech zalecany osobom powyżej 60 lat, "ale to nie oznacza wyłącznego użycia, musimy przykładać do tego szczególną uwagę".

"Trzeba wziąć pod uwagę, że obecnie szczepienia są otwarte dla wszystkich, a zatem należy zmodyfikować dostępność preparatów firm AstraZeneca i Johnson & Johnson, podawanych przez lekarzy rodzinnych i w aptekach" - wskazał wiceminister zdrowia dodając, że powinno się je podawać osobom w "bardziej bezpiecznej grupie wiekowej".

Według Ansy wkrótce na temat strategii podawania preparatu AstraZeneki ma wypowiedzieć się doradzający rządowi komitet techniczno- naukowy.