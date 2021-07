Włochy: Wiceminister zdrowia: zakażenia będą rosnąć, być może do 25 tys. dziennie

W najbliższych tygodniach zakażenia będą we Włoszech dalej rosnąć, przede wszystkim wśród niezaszczepionych - ostrzegł w środę wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Jego zdaniem należy liczyć się z możliwością 20-25 tys. zakażeń dziennie.

W wywiadzie radiowym wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że należy oczekiwać też przypadków koronawirusa u tych, którzy przyjęli jedną dawkę szczepionki i niewielkiego odsetka zakażonych wśród osób w pełni zaszczepionych.

Jak zaznaczył to czy zakażeni trafią na intensywną terapię zależeć będzie od ich wieku i od tego, czy w ogóle się zaszczepili.

"Do szpitali trafią głównie ludzie starsi i chorzy, którzy się nie zaszczepili. Wirus u osób bardzo młodych często przebiega jako przeziębienie lub bezobjawowo. Ale jeśli u tylko jednej osoby nie mija bez objawów, czemu umierać w wieku 20 lat z powodu wirusa, któremu łatwo stawić czoła dzięki szczepionce?"- zapytał Sileri.

Następnie stwierdził: "Obawiam się, że liczba zakażeń może wzrosnąć tak jak w Wielkiej Brytanii. Nie widzę powodu, dlaczego we Włoszech miałoby być mniej przypadków".

"Może nie dojdziemy do 40 tysięcy dziennie, ale jeśli byłoby ich 20-25 tysięcy zakażeń to już byłby problem" - ostrzegł wiceminister zdrowia. Obecnie notuje się ich dziennie około 3 tysięcy.

Wyraził opinię, że kampanię szczepień utrudnił "błędny system informacji", także ze strony urzędów - regulatorów, bo - jak ocenił - w Unii nie było jednolitego systemu komunikowania. Doszło do tego, przypomniał, że Europejska Agencja Leków aprobowała szczepionki, które potem były blokowane przez agencje poszczególnych krajów lub wprowadzały one limity ich stosowania.

"To nie pomogło. To czego brakowało w sprawie szczepionek, to prosta i precyzyjna informacja" - przyznał.

We Włoszech szczepienia zakończyło dotąd 28 milionów osób, czyli 52 procent populacji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka