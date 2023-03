Włochy: Wicepremier Ukrainy Wereszczuk nie sądzi, by Chiny zdecydowały się na sprzedaż broni Rosji

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że nie sądzi, by Chiny zdecydowały się na sprzedaż broni Rosji. Tak odniosła się do trwającej wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W opublikowanej we wtorek rozmowie z największą włoską gazetą ukraińska wicepremier stwierdziła: "Chiny tradycyjnie prowadzą politykę zagraniczną jako gracz-ekspert. Nie sądzę, by Xi zamierzał angażować się w otwarty konflikt z Zachodem, by ułatwić współpracę z Rosją".

Jej zdaniem władze w Pekinie nie chcą narazić się na ryzyko sankcji gospodarczych i nowych napięć, zwłaszcza - dodała - po tak ważnym ruchu, jak nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Wereszczuk, mówiąc o chińskim planie pokojowym, zaznaczyła: "My mamy 10 punktów przedstawionych przez prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego i mamy nadzieję, że Chiny będą po naszej stronie, po stronie prawdy i sprawiedliwości".

"Niech Chińczycy wezmą pod uwagę to, że wprowadzenie zawieszenia broni jest niemożliwe, jeśli nie poprzedzi go wycofanie sił rosyjskich z terytorium Ukrainy".

Wyraziła zarazem opinię, że telefoniczna rozmowa przywódcy Chin z prezydentem Ukrainy "byłaby ważnym krokiem".

Zapytana o to, czy obawia się wysłania chińskiej broni do Rosji, wicepremier odparła: "to doprowadziłoby do bezpośredniego starcia z Zachodem. Myślę, że chińscy liderzy są znacznie inteligentniejsi od rosyjskich".

Odnosząc się do niedawnej wizyty Putina w Mariupolu Iryna Wereszczuk oznajmiła: "Także Hitler odwiedził Mariupol w 1941 roku i dobrze pamiętać o tym, jak skończył".

Z Rzymu Sylwia Wysocka