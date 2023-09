Włochy: Wiceszef współrządzącej Ligi żąda odwołania dyrektora Muzeum Egipskiego, bo wprowadził zniżki dla muzułmanów

Odwołania dyrektora Muzeum Egipskiego w Turynie Christiana Greco domaga się wiceszef współrządzącej Włochami prawicowej Ligi Andrea Crippa. Jak stwierdził, minister kultury Gennaro Sangiuliano powinien go „przegonić”, ponieważ „jest lewicowym dyrektorem, który zarządza muzeum w sposób ideologiczny i rasistowski, przeciwko Włochom oraz chrześcijańskim obywatelom”.

Uzasadniając swój apel o to, by nie odnawiać kontraktu z dyrektorem, Cricca powiedział telewizji RAI w czwartek, że przed kilkoma laty Greco wprowadził zniżki wyłącznie dla zwiedzających muzułmanów. Jego zdaniem to "rasistowska" decyzja.

Media przypominają, że pomysł ulgi skrytykowała w 2018 roku Giorgia Meloni, wówczas liderka prawicowego ugrupowania opozycyjnego. Obecna premier uznała wtedy, że to "idiotyczna inicjatywa" oraz "zniżka z powodów etnicznych".

Teraz jednak, jak zaznaczają włoskie media, szefowa rządu nie zamierza angażować się w polemikę na tym tle. Głosu nie zabrał też minister kultury, do którego apel skierował polityk Ligi.

Agencja Ansa podkreśla, że jego żądanie wywołało zdumienie również w szeregach ugrupowania wicepremiera Matteo Salviniego. Zaskoczeni są, dodaje agencja, przede wszystkim mieszkańcy Piemontu, którzy wyrażają szacunek dla szefa placówki.

Politycy centrolewicowej opozycji mówią, że żądanie odwołania dyrektora to "polowanie na czarownice".

Placówka w Turynie to jedyne poza Kairem muzeum poświęcone wyłącznie sztuce i historii starożytnego Egiptu. Powstało w 1824 roku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka