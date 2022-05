Włochy: Wiceszefowa MSZ Ukrainy: ceną za pokój nie może być integralność terytorialna

Ceną za pokój na Ukrainie nie może być jej integralność terytorialna - oświadczyła w poniedziałek w Rzymie ukraińska wiceminister spraw zagranicznych Emine Dżaparowa. Zaapelowała o kontynuowanie sankcji przeciwko Rosji.

W wystąpieniu na rzymskim uniwersytecie Luiss wiceszefowa MSZ powiedziała, że Rosjanie "bardzo szybko" rozpoczęli negocjacje, gdy "nie zdołali osiągnąć początkowego celu, czyli przejęcia kontroli nad krajem w trzy dni".

"Dziś myślimy o rozważeniu różnych rozwiązań pokojowych, które nie mogą kosztować integralności terytorialnej mojego kraju. To nie podlega dyskusji" - stwierdziła Dżaparowa. Zapewniła: "Uważamy, że wysiłki dyplomatyczne powinny być kontynuowane".

Położyła nacisk na konieczność dalszych sankcji wobec Rosji, w tym embarga energetycznego. Wiceminister podkreśliła, że od chwili rozpoczęcia wojny "Rosja zarobiła 63 miliardy euro na eksporcie paliw kopalnych, w większości do Unii Europejskiej".

Mówiąc o prezydencie Rosji Władimirze Putinie, podkreśliła, że to "car" żyjący w izolacji.

"Jego otoczenie boi się go informować", a "on żyje w bańce, nie żyje normalnie" - dodała ukraińska wiceminister. Wyraziła przekonanie, że decyzja o ataku na Ukrainę to rezultat "ponad 20 lat jego absolutnej władzy". Zdaniem Dżaparowej propaganda rosyjska w sprawie obecnej wojny "jest, jak ta Goebbelsa".

Z Rzymu Sylwia Wysocka