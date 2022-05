Włochy: Wielka mobilizacja w małym miasteczku na rzecz uchodźców z Ukrainy

Prawie 80 uchodźców wojennych z Ukrainy przyjęła mała miejscowość pod Rzymem, licząca około 1300 mieszkańców. W gminie, która stale się wyludnia, schronienie znaleźli uciekinierzy z Mariupola i Kijowa. W niesienie pomocy zaangażowała się cała lokalna wspólnota.

Media w stolicy Włoch informują o niezwykłej gościnności i zaradności władz oraz mieszkańców miasteczka Arcinazzo Romano. Wszyscy zmobilizowali się tam, by zorganizować pobyt uchodźców i pomagać im w codziennym życiu.

"Przybywają do nas z głównych miast, które są miejscem walk" - wyjaśnił burmistrz Luca Marocchi. W tej chwili w miejscowości przebywa 40 kobiet z Ukrainy, 30 dzieci i 7 mężczyzn.

Przypomina się, że już na samym początku rosyjskiej agresji na Ukrainę mieszkańcy Arcinazzo Romano zadeklarowali gotowość przyjęcia uchodźców w swoich domach. Miejsca udostępniono też w hotelu. Na wiadomość o tym zaproszeniu Obrona Cywilna przysłała tam grupę ukraińskich rodzin.

Pobyt osób w hotelu opłacono na mocy umowy z regionem Lacjum z funduszy europejskich. Resztę wydatków pokrywają lokalna administracja oraz wspólnota mieszkańców.

W miejscowości organizowane są imprezy sportowe i inne wydarzenia z udziałem uchodźców.

"Przygotowujemy się też do rozpoczęcia kursów języka włoskiego, by zapisać wszystkie dzieci do naszej szkoły" - powiedział burmistrz.

W Arcinazzo Romano nie było nigdy wcześniej tylu cudzoziemców.

"Reakcja mieszkańców była wzorcowa. Wszyscy się zaangażowali, pytali, jak pomóc, codziennie przekazywali pieniądze i ubrania" - dodał burmistrz Marocchi.

Według danych MSW do Włoch przybyło dotąd 107 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym 55 tysięcy kobiet i 37 tysięcy dzieci.

Z Rzymu Sylwia Wysocka