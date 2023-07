Włochy: Wielki Projekt Pompeje: prace konserwacyjne o wielkim rozmachu i sensacyjne odkrycia

76 prac archeologicznych i konserwacyjnych przeprowadzono w ramach Wielkiego Projektu Pompeje, którego celem jest ocalenie pozostałości antycznego miasta, zniszczonego w wyniku erupcji Wezuwiusza. Podczas kończących się, zakrojonych na szeroką skalę robót dokonano też spektakularnych odkryć. Znaleziono szczątki ofiar, sugestywne freski na ścianach, odkopane zostały ruiny kolejnych domów.

Resztki straganu z jedzeniem, fragmenty czterokołowego rydwanu, doskonale zachowany fresk przedstawiający między innymi placek podobny do pizzy, ruiny domu pompejańskiej klasy średniej z pokojem i kredensem z talerzami - to niektóre najciekawsze odkrycia na terenie miasta o obszarze ponad 600 tysięcy metrów kwadratowych, w którym mieszkało około 20 tysięcy osób. W 79 roku naszej ery znalazło się ono pod grubą warstwą lawy i pyłu wulkanicznego.

Pompeje nie przestają zaskakiwać, dlatego cały czas prowadzone są prace wykopaliskowe na niezbadanym dotąd terenie. Niespodziankom nie ma końca - mówią archeolodzy.

Na realizację Wielkiego Projektu Pompeje przeznaczono 105 milionów euro, z czego 78 mln z funduszy unijnych. Projekt ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2012 roku.

Impulsem do natychmiastowego rozpoczęcia robót były ogromne zniszczenia na terenie antycznego miasta, spowodowane kilka miesięcy wcześniej przez gwałtowne opady deszczu. Zawaliło się wiele starożytnych murów, runęła Schola Armaturarum, zwana Domem Gladiatora.

Istniało wtedy realne ryzyko, że to, czego nie zniszczył wybuch wulkanu, zawali się z powodu lat zaniedbań w konserwacji. O skali zniszczeń pogodowych sprzed 12 lat świadczy to, że z 60 pozostałości domów dla zwiedzających pozostało otwartych tylko 5.

Usunięto łącznie 30 tysięcy ton materiału wulkanicznego i ziemi. Odrestaurowanych zostało 45 budynków, kilometry murów. 1167 to liczba znalezionych zabytków i przedmiotów. Wartość tych wszystkich odkryć jest bezcenna.

Na terenie miasta pracowali archeolodzy, konserwatorzy zabytków, inżynierowie, budowlańcy, architekci.

Po przeprowadzonych w ostatnich latach imponujących pod względem rozmachu pracach i sensacyjnych odkryciach atrakcyjność turystyczna Pompejów znacznie wzrosła. Liczba zwiedzających jeden z najważniejszych na świecie obszarów archeologicznych, wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO, zwiększyła się z 2,3 mln do 3,8 mln rocznie.

Codziennie przybywa tam średnio 12 tysięcy turystów; w okresie wakacyjnego szczytu - ponad 15 tysięcy.

W niedzielę rano uroczyście uruchomiono nowe bezpośrednie połączenie kolejowe między Rzymem a Pompejami. Pociąg dużych prędkości Frecciarossa (Czerwona Strzała) pokonuje tę trasę w godzinę i 47 minut. Kursować będzie w każdą trzecią niedzielę miesiąca; choć rzadko, to jest to jednak duże ułatwienie dla wielu turystów z całego świata, którzy chcą pojechać na południe Włoch, by zwiedzić słynny teren archeologiczny. Po zwiedzaniu wieczorem można wrócić tym samym pociągiem do Rzymu.

W inauguracji połączenia uczestniczyła premier Włoch Giorgia Meloni.

Połączenie bez przesiadek jest efektem współpracy państwowych kolei i resortu kultury.

Już w czasie podróży można poznać historię Pompejów dzięki filmom wyświetlanym w wagonach.

Z Pompejów Sylwia Wysocka