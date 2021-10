Włochy: Wkrótce przejście z kryzysowego do zwyczajnego zarządzania epidemią

Władze Włoch przygotowują się do przejścia w najbliższych tygodniach z kryzysowego do zwyczajnego zarządzania epidemią. Uzasadnia się to poprawą sytuacji w kraju.

Wkrótce ma zakończyć pracę nadzwyczajny komitet techniczno-naukowy, doradzający rządowi Włoch w sprawie kroków w ramach walki z pandemią. Zapowiedział to jeden z jego członków Fabio Ciciliano z Obrony Cywilnej, ekspert w dziedzinie medycyny katastrof.

W wywiadzie dla dziennika "Il Messaggero" w piątek wyjaśnił, że ostatnim zadaniem komitetu będzie "przejście do normalności" w zarządzaniu epidemią.

Jak dodał, komitet powołany przez rząd nie może działać "bez końca", ponieważ związany jest z sytuacją kryzysową. Zdaniem Ciciliano należy przekazać kompetencje w podejmowaniu decyzji zwyczajnym instytucjom państwa.

Ekspert zapewnił, że nie jest zaniepokojony notowanym w tych dniach niewielkim wzrostem liczby zakażeń. Podkreślił, że jest to rezultat znacznego zwiększenia liczby wykonywanych testów w związku z wejściem w życie obowiązku przepustki sanitarnej we wszystkich miejscach pracy. Obecnie dzienna liczba badań na obecność koronawirusa wynosi około pół miliona.

To, co się liczy, zaznaczył Ciciliano, to fakt, iż zmniejsza się liczba osób hospitalizowanych z powodu Covid-19.

Spadek liczby pacjentów w szpitalach potwierdzają również dane zawarte w cotygodniowym raporcie włoskiego Instytutu Służby Zdrowia.

liczba przypadków zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców wzrosła wprawdzie z 29 do 34, ale, jak się zaznacza, poniżej poziomu 50 na 100 tysięcy osób możliwa jest kontrola infekcji i wykrywanie kontaktów osób zakażonych.

Wskaźnik zakaźności koronawirusa wynosi 0,86, co oznacza, że jedna zainfekowana osoba zaraża mniej niż jedną następną.

Po dwóch dawkach szczepionki przeciwko Covid-19 jest prawie 82 procent mieszkańców Włoch w wieku powyżej 12 lat.

W pierwszym tygodniu obowiązania wymogu tzw. Green Pass w pracy pierwszą dawką zaszczepiło się 345 tysięcy osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka