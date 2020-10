Włochy: Władze Kampanii zaostrzyły przepisy dotyczące gastronomii

Władze włoskiego regionu Kampania, gdzie notuje się największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem, zaostrzyły w poniedziałek przepisy, na mocy których bary, lodziarnie i cukiernie mają być zamknięte od 23.00 do 6.00. Do pizzerii można wejść do 23.00.

Obowiązujące do 20 października nowe rozporządzenie władz regionu na południu ze stolicą w Neapolu ma na celu ograniczenie tworzenia się skupisk ludzi na placach i ulicach w godzinach wieczornych i nocnych. Dlatego media nazwały przepisy "godziną policyjną" dla uczestników nocnego życia towarzyskiego.

Ponadto w całym regionie pizzerie, restauracje, winiarnie i inne lokale gastronomiczne mogą wpuścić ostatniego klienta o godzinie 23.00. Nie ma natomiast ograniczeń czasowych w przypadku dostaw jedzenia do domu.

W tym samym rozporządzeniu utrzymany został nakaz noszenia maseczek także na otwartej przestrzeni. Poprzedni obowiązywał do niedzieli.

Z Rzymu Sylwia Wysocka