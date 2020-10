Włochy: Władze regionu Kampania wprowadzają godzinę policyjną w związku z Covid-19

Godzina policyjna ma obowiązywać od piątku od godz. 23 we włoskim regionie Kampania ze stolicą w Neapolu z powodu drugiej fali pandemii Covid-19 - ogłosił we wtorek szef władz regionalnych Vincenzo De Luca. Wcześniej o zgodę na taki krok wystąpiły do rządu władze Lombardii.

"Przygotowujemy się do złożenia w ciągu dnia wniosku o wprowadzenie godziny policyjnej; totalnego zablokowania wszelkiej działalności i ruchu od tego weekendu" - zapowiedział gubernator Kampanii.

De Luca wyjaśnił: "Chcieliśmy zacząć od ostatniego weekendu w październiku, ale robimy to teraz. Wszelka działalność i ruch zostaną zatrzymane o godzinie 23.00, by zahamować falę zakażeń. O tej godzinie w piątek wszystko zostaje zamknięte w Kampanii, tak jak poprosiła o to Lombardia".

Kampania jest jednym z regionów Włoch, gdzie notuje się wysoką dobową liczbę przypadków koronawirusa.

Mówiąc o sytuacji w tamtejszej służbie zdrowia De Luca poinformował: "Poprosiliśmy Obronę Cywilną o 600 lekarzy i 800 pielęgniarzy oraz pielęgniarek. Teraz mamy zapewnienie, że przyślą 50 lekarzy i 100 osób personelu pielęgniarskiego".

"Jesteśmy zatem jaskrawo poniżej minimalnych wymogów" - ocenił szef władz regionu. "Do dzisiaj jednak nikt nie przyjechał. Zobaczymy, kto przyjedzie w najbliższych dniach. Będziemy musieli dokonywać cudów, by ściągnąć z innych oddziałów anestezjologów, którzy będą potrzebni" - oznajmił De Luca.

Z Rzymu Sylwia Wysocka