Włochy: Władze regionu Lacjum apelują o ograniczenie kontaktów

Władze stołecznego włoskiego regionu Lacjum zaapelowały w poniedziałek do mieszkańców o ograniczenie kontaktów z innymi osobami przez trzy-cztery tygodnie. Jak argumentują, pomoże to ograniczyć zakażenia koronawirusem.

"Zwracam się do wszystkich z prośbą o to, aby przez następnych 20-30 dni ograniczyli kontakty. Przez co najmniej miesiąc musimy podnieść poziom czujności, by obniżyć krzywą zakażeń" - powiedział przewodniczący władz regionalnych Nicola Zingaretti na konferencji prasowej w Rzymie.

Dodał następnie: "Potrzebne są reguły i poczucie odpowiedzialności. Zadaniem nas wszystkich jest odpowiedzialne zachowanie".

W niedzielę w Lacjum zanotowano sześć zgonów na Covid-19 i około 1200 nowych przypadków zakażeń, w tym ponad 570 w Rzymie.