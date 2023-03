Włochy: Władze tymczasowo zakazały aplikacji ChatGPT

We Włoszech w piątek tymczasowo zakazano korzystania z aplikacji ChatGPT i rozpoczęto dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia zasad dotyczących gromadzenia danych przez program - poinformował włoski Urząd Ochrony Danych (Garante), którego cytuje Reuters.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Aplikacja ChatGPT cechuje się "brakiem jakiejkolwiek podstawy prawnej, która uzasadnia masowe zbieranie i przechowywanie danych osobowych" w celu "trenowania" chatbota - poinformowała Garante.

OpenAI, firma, która jest właścicielką aplikacji, ma 20 dni na reakcję za pomocą środków zaradczych lub może ryzykować grzywnę w wysokości do 4 proc. swojego rocznego światowego obrotu.

ChatGPT wystartował 30 listopada, ale jest częścią szerszego zestawu technologii opracowanych przez OpenAI, który ma bliskie powiązania z Microsoftem. Metoda działania ChatGPT w ogromnym skrócie ogranicza się do uzyskania odpowiedzi na zadane mu pytania. Wyróżnia się tym, że jako narzędzie tekstowe jest w stanie tworzyć teksty porównywalne do treści tworzonych przez ludzi. Wykorzystując techniki głębokiego uczenia się generuje odpowiedzi w czasie rzeczywistym w zależności od przedstawionych mu w pytaniu parametrów. Zarówno dotyczących treści, jak i np. liczby akapitów czy znaków w wygenerowanym tekście.

Szybki rozwój technologii przyciągnął uwagę ustawodawców w kilku krajach. Wielu ekspertów twierdzi, że potrzebne są nowe przepisy regulujące AI ze względu na jej potencjalny wpływ na bezpieczeństwo narodowe, miejsca pracy i edukację.

Reuters zaznacza, że Włochy są pierwszym krajem zachodnim, który podjął działania przeciwko chatbotowi. Ponadto program jest również niedostępny w Chinach kontynentalnych, Hong Kongu, Iranie i Rosji oraz części Afryki, gdzie mieszkańcy nie mogą tworzyć kont OpenAI.

W środę Elon Musk wraz z grupą ekspertów od sztucznej inteligencji oraz szefami firm z branży technologicznej wezwali w liście otwartym, powołując się na potencjalne zagrożenia dla społeczeństwa do sześciomiesięcznej przerwy w rozwoju systemów potężniejszych niż nowo uruchomiony GPT-4 firmy OpenAI.

ChatGPT jeszcze w piątek wieczorem odpowiadał na pytania zamieszczane na platformie przez włoskich użytkowników, ale jak zaznaczył rzecznik włoskiego organu kontrolnego, firma została poinformowana o decyzji w piątek rano i byłoby istotnie niemożliwe, aby jeszcze tego samego dnia "wyciągnąć wtyczkę" dostępu we Włoszech, ale należy oczekiwać, że do soboty uda się to zrobić.

OpenAI nie odpowiedział na prośbę Reutera o komentarz.