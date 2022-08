Włochy: Wojna na Ukrainie i sankcje wobec Rosji wśród tematów debaty liderów politycznych

Wojna na Ukrainie i sankcje wobec Rosji były wsród tematów debaty liderów włoskich partii politycznych, zorganizowanej w ramach spotkania katolickiego ruchu Komunia i Wyzwolenie ( Comunione e Liberazione) w Rimini. Dyskusja odbyła się w związku z wyborami parlamentarnymi 25 września.

Przywódca prawicowej Ligi Matteo Salvini oświadczył: "W sprawie Ukrainy Liga zrobi to, co robią demokratyczne i zachodnie państwa. Bez względu na to, jak skończą się wybory, pozycja międzynarodowa Włoch nie zmieni się".

Jednocześnie Salvini, którego ugrupowanie jeszcze kilka lat temu łączyły więzy z Rosją, zaznaczył, że w kwestii sankcji nałożonych na Moskwę należy spojrzeć na liczby i sumy.

"Nadwyżka handlowa Rosji wynosi 70 miliardów dolarów. Po raz pierwszy w historii objęty sankcjami zarabia. Proszę o ocenę przydatności tego narzędzia. Jeśli działa dobrze, kontynuujmy je, ale jeśli jest odwrotnie, jest ryzyko, że potrwa to 10 lat. Narzędzie, które miało zniechęcić Putina do ataku, sprzyja jego gospodarce" - stwierdził Salvini.

Następnie dodał: "Nie chciałbym, aby sankcje podsycały wojnę. Mam nadzieję, że w Brukseli trwa refleksja na ten temat".

Antonio Tajani z Forza Italia sprzeciwił się w czasie debaty zdjęciu sankcji wobec Rosji. "Teraz nie, dopóki nie doprowadzi się do zakończenia wojny" - zaznaczył. Ale - jak zauważył - sankcje "nie mogą trwać wiecznie".

"Trzeba pokazać Rosji, że łamanie prawa międzynarodowego wywołuje międzynarodową reakcję" - mówił Tajani z prowadzącego w sondażach przedwyborczych bloku centroprawicy, w którym jest też obok Ligi ugrupowanie Bracia Włosi.

Polityk położył nacisk na to, że jego formacja Forza Italia w sposób jasny potępiła agresję Rosji na Ukrainę.

"Stoimy po stronie UE i NATO, ale pracujemy na rzecz pokoju. Pragniemy, aby dobry Bóg przekonał agresorów, by zakończyli tę wojnę. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, która została pogwałcona wraz z inwazją na Ukrainę" - oświadczył Tajani, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Podkreślił, że po ewentualnym zwycięstwie w wyborach centroprawica dotrzyma wszystkich zobowiązań podjętych na forum UE, "by bronić wolności i niepodległości Ukrainy".

"Sankcje wobec Rosji mają swoje konsekwencje przede wszystkim w Niemczech, Polsce i we Włoszech. Wnioskowaliśmy o to, aby był inny fundusz wsparcia, by pomóc tym krajom zredukować koszty energii, przyznać Europie wspólną obronę i myśleć o odbudowie Ukrainy" - oświadczył Tajani.

Lider centrolewicowej Partii Demokratycznej Enrico Letta mówił zaś w czasie debaty, że "najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest wystosowanie do Putina sygnału wskazującego na ustępstwo".

"W tej kwestii stanowisko Włoch musi być bardzo jasne: zachować sojusze i nie zmieniać linii. W przeciwnym razie byłoby to przyznanie zwycięstwa Putinowi, który szantażuje Włochy i UE. Na szantaż nie odpowiada się uległością" - stwierdził Letta.

