Włochy: Wstrzymano prace nad „Mission: Impossible 7” z powodu koronawirusa

Kręcenie zdjęć do filmu „Mission: Impossible 7” w Wenecji wstrzymano z powodu wybuchu epidemii koronawirusa we Włoszech, gdzie do tej pory odnotowano ponad 320 przypadków zakażeń oraz 11 zgonów, głównie w północnych regionach kraju - podała BBC.

Zdjęcia do filmu, w którym główną rolę gra Tom Cruise, miały rozpocząć się 13 lutego.

"Ze względu na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszej obsady i załogi oraz wysiłki lokalnych władz weneckich, mające na celu niedopuszczenie do zgromadzeń publicznych z powodu zagrożenia koronawirusem, zmieniamy plan naszych trzytygodniowych zdjęci w Wenecji" - poinformował rzecznik studia Paramount, odpowiedzialnego za serię "Mission: Impossible".

Media zauważają, że seria filmów jest jednym z najpewniejszych źródeł dochodu dla Paramount. Ostatnia część przygód agenta Ethana Hunta "Mission: Impossible - Fallout" z 2018 roku zarobiła na całym świecie ok. 600 mln dolarów.

Studio zaznaczyło, że podczas przerwy w pracach pozwolono członkom ekipy powrócić do domów. "Będziemy nadal monitorować tę sytuację i współpracować ze służbą zdrowia i urzędnikami w miarę rozwoju wydarzeń" - dodano w oświadczeniu.

Włochy są trzecim krajem na świecie, po Chinach i Korei Południowej, pod względem liczby zakażeń Covid-19.

Premiera "Mission: Impossible 7" planowana jest na 23 lipca 2021 roku.