Włochy: Wszyscy maturzyści dopuszczeni w tym roku do egzaminu dojrzałości

W tym roku wszyscy maturzyści we Włoszech będą dopuszczeni do egzaminu dojrzałości - postanowiło ministerstwo oświaty. Matura będzie polegać na egzaminie ustnym, a ocena będzie sumą jego wyniku i całej pracy ucznia. Sprawdzona zostanie znajomość konstytucji kraju.

To najważniejsze postanowienia z rozporządzenia resortu, ogłoszonego w piątek.

Matury rozpoczną się 17 czerwca, czyli w terminie przewidzianym w kalendarzu szkolnym na ten rok. Odbędą się w szkołach, a nie online. To drugie rozwiązanie zostało jednak zastrzeżone na wypadek, gdyby wymagała tego nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w danej części kraju.

Zwykle, jak przypomniano, do matur dopuszczanych jest około 96 procent uczniów. Obecnie ze względu na nadzwyczajną sytuację pandemii i naukę zdalną trwającą w całym kraju trzeci miesiąc i już do końca tego roku szkolnego, postanowiono, że wszyscy będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości. Odwołane zostały dwa egzaminy pisemne - z włoskiego i przedmiotów zgodnie z profilem szkoły. W liceach klasycznych na przykład miał to być egzamin z greki i łaciny.

Tak, jak w każdym roku można będzie otrzymać ocenę z wyróżnieniem.

W skład komisji egzaminacyjnej wejdzie sześciu nauczycieli uczących w danej klasie, a jej przewodniczącym będzie osoba z zewnątrz. Tej zmiany dokonano po to, aby maturzystów ocenili profesorowie, którzy znają cały tok ich nauki oraz dotychczasowe rezultaty.

Podczas egzaminu maturzysta omówi przed komisją wyznaczony temat, łączący wszystkie przedmioty nauczania. Tematy mają zostać przydzielone młodzieży do 1 czerwca. W dalszej części egzaminu przewidziana jest dyskusja nad krótkim tekstem z języka włoskiego. Ponadto sprawdzona zostanie wiedza maturzysty zdobyta podczas wprowadzonych do programu nauczania lekcji na temat konstytucji i praw obywatelskich.

Z Rzymu Sylwia Wysocka