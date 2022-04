Włochy wydaliły 30 rosyjskich dyplomatów - ogłosił szef MSZ

Ze względu na bezpieczeństwo narodowe Włochy wydaliły 30 rosyjskich dyplomatów - ogłosił we wtorek minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio. Podobny krok wykonały w tych dniach również inne kraje.

Szef włoskiego MSZ poinformował podczas wizyty w Berlinie, że rano sekretarz generalny resortu Ettore Sequi wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Razowa, by zawiadomić go o decyzji rządu o wydaleniu 30 dyplomatów, uznanych za personae non gratae.

"Taki krok, podjęty w porozumieniu z innymi partnerami europejskimi i atlantyckimi, okazał się konieczny z powodów związanych z naszym bezpieczeństwem narodowym, w kontekście aktualnego kryzysu w konsekwencji nieusprawiedliwionej agresji na Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej" - oświadczył minister Di Maio.