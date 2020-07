Włochy: Wygrana w wysokości ponad 59 mln euro padła w grze liczbowej

Wygrana w wysokości 59,4 mln euro padła we wtorek we włoskiej grze liczbowej Superenalotto. To pierwsza tak wysoka wygrana po kwarantannie, w trakcie której na kilka tygodni zawieszono losowania. "Szóstka" nie padła od końca stycznia tego roku.

Szczęśliwy los został kupiony w kolekturze w sklepie z tytoniem w mieście Sassari na Sardynii. Wygrana wynosi dokładnie 59 472 355,48 euro.

W liczącej prawie 23 lata historii gry "szóstkę" zanotowano już 124 razy.

Najwyższa wygrana, czyli 209 milionów euro, padła we włoskiej grze w sierpniu zeszłego roku w Lodi w Lombardii.