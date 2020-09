Włochy: Wykryto pierwszy przypadek grypy sezonowej, przypadków może być mniej

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem grypy w tym sezonie we Włoszech wykryto we wtorek w Parmie - poinformowały miejscowe służby medyczne. Według ekspertów nie jest to nowy wirus i dlatego należy spodziewać się mniej zachorowań niż w minionych latach.

Wirus grypy sezonowej został stwierdzony u 9-miesięcznego niemowlęcia.

"To przypadek sporadyczny, a prawdziwa epidemia grypy sezonowej nadejdzie później, trzeba czekać jeszcze tygodnie, aż dojdzie do jej kulminacji wraz z niższymi temperaturami" - wyjaśnił wirusolog Fabrizio Pregliasco z uniwersytetu w Mediolanie. Zaznaczył, że pojawią się także inne wirusy grypowe, ale będą one podobne do tych, jakie krążyły w poprzednich latach, a zatem są na nie szczepionki.

"W tym roku będą one z całą pewnością przydatne. Dlatego można oczekiwać mniej przypadków" - wyjaśnił Pregliasco. Zaznaczył, że skuteczność tegorocznej szczepionki może też być pomocna w identyfikowaniu przypadków Covid-19.

Także wirusolog z Parmy Adriana Calderaro podkreśliła, że tegoroczny wirus nie jest nowy, gdyż krążył w ciągu ostatnich czterech lat i z tego powodu u większości dorosłej populacji rozwinęły się przeciwciała.

"Nie oczekujemy zatem wielkiej liczby zachorowań wśród dorosłych" - oświadczyła. Jak wyjaśniła, bardziej dzieci są narażone na zarażenie się grypą w tym sezonie jesienno-zimowym.

Z Rzymu Sylwia Wysocka