Włochy: Wykryto pierwszy w kraju przypadek nowego wariantu koronawirusa

W Neapolu potwierdzono kolejny nowy wariant koronawirusa, nigdy wcześniej niewykryty we Włoszech - ogłosiły we wtorek władze regionu Kampania. Jak wyjaśniły, do tej pory znane są tylko 32 przypadki infekcji tą odmianą w Wielkiej Brytanii, Danii, Nigerii i USA.

Ten rzadki wariant wykryli badacze z neapolitańskiego Instytutu Pascala i Uniwersytetu Fryderyka II u mężczyzny, który wrócił z Afryki. Gdy test wykazał u niego zakażenie, w toku dalszych badań ustalono, że ta wersja wirusa nigdy wcześniej nie została stwierdzona we Włoszech.

Na razie, jak wyjaśniono, nie jest znana jej siła i zakaźność oraz inna charakterystyka. Podjęto natychmiast przewidziane procedurami kroki w celu wykrycia kontaktów zakażonego.

Naukowcy z Neapolu przekazali dokumentację dotyczące tego przypadku do bazy GISAID, czyli globalnej inicjatywy naukowej, zapewniającej dostęp do danych genomowych wirusów, między innymi SARS-CoV-2.