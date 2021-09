Włochy: wymóg przepustek Covid-19 dla pracowników szkół

We Włoszech w środę wchodzi w życie obowiązek posiadania przepustki Covid-19 przez wszystkich pracowników szkół. Pierwszym testem ich egzekwowania jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego będą trwające egzaminy poprawkowe.

Na mocy przepisów rządu każdy nauczyciel i pracownik personelu szkolnego musi mieć tzw. Green Pass, wystawiany na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu z ostatnich 48 godzin.

Po pięciodniowej nieobecności w szkole z powodu braku przepustki zostanie zawieszona pensja. Przewidziano też kary finansowe dla dyrektorów za wpuszczenie do placówki osoby bez takiego dokumentu.

Nie jest nadal jasne, jak będą wyglądały kontrole, bo nie ma jeszcze specjalnie przeznaczonej dla szkół aplikacji, przy pomocy której można by prowadzić przepustki sanitarne. Na razie będzie stosowana ta, która używana jest w restauracjach przez ich załogi, gdy sprawdzają klientów przy wejściu.

Na kontrole w szkołach zgodził się we wtorek główny inspektor ochrony danych osobowych.

Obowiązek posiadania przepustek nie dotyczy uczniów, ale władze niektórych regionów już zapowiedziały stosowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach szybkich testów na koronawirusa z próbek śliny.

"Priorytetem jest otwarcie szkół i obecność uczniów w warunkach pełnego bezpieczeństwa"- oświadczył szef Konferencji Regionów Massimiliano Fedriga.

Podczas gdy w szkołach trwają egzaminy poprawkowe i przygotowania do inauguracji roku w pierwszej połowie września, w środę w parlamencie Włoch zostanie złożona petycja z podpisami 25 tysięcy osób, które apelują o to, by nie uchwalać dekretu definitywnie zatwierdzającego nałożenie obowiązku przepustek Covid-19 na cały personel placówek oświatowych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka