Włochy: Wzmocniono środki bezpieczeństwa w związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie

We Włoszech w związku z poważnym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie prewencyjnie wzmocniono środki bezpieczeństwa i ochronę strategicznych obiektów - poinformowało we wtorek MSW po specjalnej naradzie krajowego komitetu do spraw publicznego porządku i bezpieczeństwa, działającego przy resorcie.

W naradzie pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych Matteo Piantedosiego uczestniczyli przedstawiciele policji i agencji do spraw bezpieczeństwa.

W jej trakcie, jak podało MSW, dokonano szczegółowej analizy możliwych zagrożeń związanych z sytuacją, do jakiej doszło po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael. Zapadła też decyzja o podniesieniu poziomu czujności i wzmocnieniu środków prewencji w przypadku "każdego możliwego celu".