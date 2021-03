Włochy: Wznowienie szczepień preparatem AstraZeneki

W pierwszych regionach Włoch wznawiane są w piątek szczepienia preparatem firmy AstraZeneca po tym, gdy dzień wcześniej Europejska Agencja Leków uznała go za bezpieczny i skuteczny. Władze Włoch dążą do nadrobienia opóźnień, do jakich doszło po zawieszeniu szczepień.

Szczepienia wznowiono między innymi w Poliklinice w Mediolanie w dotychczasowym rytmie 2 tysięcy dawek dziennie, uzupełnionym o 500 dodatkowych, by odrobić opóźnienia, wynikające ze wstrzymania podawania preparatu brytyjskiego koncernu przez cztery dni. W rezultacie przestoju nie zaszczepiono tam 7 tysięcy zapisanych osób.

Nawiązując do wznowienia szczepień, Giovanni Rezza z departamentu prewencji w ministerstwie zdrowia oświadczył na konferencji prasowej: "Wykonywaliśmy po 200 tysięcy szczepień dziennie i niestety zostało to zatrzymane".

"Musimy podwoić ten rytm" - dodał. Podkreślił, że obecnie celem jest szczepienie 400-500 tysięcy osób dziennie.

Przyznał zarazem: "Trudno jest dzisiaj powiedzieć, kiedy każdy obywatel może zostać zaszczepiony". Ostrzegł, że przy obecnej wysokiej liczbie zakażeń w kraju spowolnienie kampanii szczepień byłoby "bardzo ryzykowne".

Koordynator doradzającego rządowi komitetu techniczno-naukowego, profesor Franco Locatelli wyjaśnił, że gdy ktoś zrezygnuje z proponowanej mu szczepionki AstraZeneki, zostanie rozważona możliwość zaoferowania mu innego preparatu.

Dotychczas zaszczepiono we Włoszech 7,3 miliona osób, w tym 2,3 mln dwiema dawkami.

Dyrekcja zamkniętego z powodu restrykcji wielkiego parku rozrywki Mirabilandia w Rawennie ogłosiła, że gotowa jest udostępnić część jego terenu na punkt szczepień.

Z Rzymu Sylwia Wysocka