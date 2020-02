Włochy: Z powodu koronawirusa zmarło już 17 osób, 650 zarażonych

Trzy następne osoby zarażone koronawirusem zmarły we Włoszech - poinformował w czwartek rządowy komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. To oznacza, że bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 17. Zarażonych w całym kraju jest 650 osób.

Trzy następne osoby zmarły w Lombardii; wszystkie miały około 80 lat - wyjaśnił Borrelli na konferencji prasowej.