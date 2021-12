Włochy: Zajęto 120 milionów miejsc noclegowych mniej niż w 2019 r.; katastrofa w turystyce

120 milionów miejsc noclegowych mniej niż w 2019 roku, czyli przed pandemią, zostało zajętych we Włoszech w tym roku - podała w poniedziałek krajowa Izba Usług. Minionych 12 miesięcy było dla włoskiej turystyki katastrofalnych - podkreślono w raporcie.

Według przedstawionych danych do Włoch przyjechało 60 milionów turystów mniej. Liczba obywateli włoskich, którzy wyjechali za granicę w kończącym się roku wynosi 13 milionów.

Prezes Izby Usług Carlo Sangalli zaapelował do rządu o większe wsparcie dla branży turystycznej.

"Nie jest do pomyślenia włoska gospodarka bez kluczowej lokomotywy, jaką jest turystyka" - dodał.

Z danych, sporządzonych na podstawie sondaży oraz analiz Instytutu Statystycznego wynika, że tylko w okresie świąteczno-noworocznym z 25 milionów zaplanowanych wyjazdów na ferie 5 milionów zostało odwołanych. Z kolei ponad 5 milionów rezerwacji zmieniono; zostały przede wszystkim skrócone.

Jak odnotowała włoska Izba Usług, w ostatnich dniach doszło do masowego odwoływania rezerwacji, co po raz kolejny prowadzi do "dramatycznej sytuacji" sektora.