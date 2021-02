Włochy: Zakaz podróży między regionami z powodu Covid-19 ma być przedłużony do 5 marca

Do 5 marca ma zostać przedłużony we Włoszech obowiązujący obecnie do 15 lutego z powodu pandemii Covid-19 zakaz podróży między regionami bez ważnej przyczyny - podają w środę media. Decyzję tę podejmie ustępujący rząd Giuseppe Contego wydając nadzwyczajne rozporządzenie lub nowy - Mario Draghiego.

Prace nad powołaniem nowego rządu zbiegają się w czasie z powolnym wygasaniem wprowadzonego ponownie w drugiej fali pandemii zakazu podróży. To jeden z najważniejszych przepisów w rządowych dekretach.

Jak podała telewizja RAI, pewne jest to, że zakaz zostanie na razie przedłużony z powodu nadal poważnej sytuacji epidemicznej.

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano w kraju 336 zgonów na Covid-19 i 12 956 nowych zakażeń koronawirusem. Łączny bilans zmarłych wzrósł tym samym do 92 338.

Wykonano najwyższą od wybuchu pandemii przed prawie rokiem dzienną liczbę 310 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Około 4 procent badań dało wynik pozytywny.

Do tej pory zakażenie stwierdzono we Włoszech u ponad 2,6 miliona osób, z których wyzdrowiało około 2,1 miliona. W tej chwili koronawirusa ma około 410 tysięcy, co potwierdza stałą tendencję spadkową.

Spadła również liczba hospitalizacji. Na oddziałach szpitalnych przebywa obecnie mniej niż 20 tysięcy chorych na Covid-19. Na intensywnej terapii jest około 2100 pacjentów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka