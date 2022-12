Włochy: Zakaz wypuszczania balonów i rozrzucania konfetti w Ferrarze

Zakaz wypuszczania balonów i rozrzucania konfetti wprowadził burmistrz włoskiego miasta Ferrara. Jak wyjaśnił, zatruwają one środowisko i są często zjadane przez zwierzęta. To pierwsze w kraju duże miasto - stolica prowincji - gdzie wydano takie przepisy.

Burmistrz Alan Fabbri w podpisanym rozporządzeniu zaznaczył, że zakaz dotyczy także balonów biodegradowalnych, kolorowych taśm, chińskich lampionów oraz wszystkich innych artykułów rozrzucanych w środowisku podczas świąt i różnych uroczystości oraz imprez publicznych. Jak wyjaśniono, celem tych przepisów jest zarówno ochrona środowiska, jak i zwierząt, które padają ofiarami takich zachowań.

"To rozporządzenie, które wydaje się banalne, zabrania porzucania w środowisku materiałów pozornie nieszkodliwych, które faktycznie jednak powodują poważne szkody w ekosystemie" - argumentują władze Ferrary. Chodzi o to, zaznaczyły, by mikroplastik nie trafiał do morza, a zatem by nie przedostawał się do łańcucha żywnościowego.

Wcześniej podobny zakaz wprowadziły władze kilku mniejszych miejscowości we Włoszech, między innymi nadmorskiego miasteczka Sperlonga w stołecznym regionie Lacjum.

Z Rzymu Sylwia Wysocka