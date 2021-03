Włochy: Zamiast do sądu Silvio Berlusconi trafił do szpitala

Były premier Włoch, lider Forza Italia Silvio Berlusconi jest od poniedziałku w szpitalu - ogłosił jego adwokat przed sądem w Mediolanie, gdzie polityk razem z innymi osobami sądzony jest za korupcję i nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Proces dotyczy zarzutów przekupienia uczestniczek głośnych rozwiązłych przyjęć w rezydencji byłego szefa rządu po to, by według aktu oskarżenia nie ujawniały one prawdy o tym, co działo się podczas przyjęć, opisywanych jako orgie.

Na początku środowej rozprawy adwokat Federico Cecconi poinformował, że Berlusconi przebywa w szpitalu z powodu "problemów ze zdrowiem". Nie wyjaśnił, na co choruje 84-letni polityk i magnat medialny.