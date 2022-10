Włochy: Zamknięto pierwsze hotele z powodu wysokich cen energii

Sieć pięciu hoteli w Apulii na południu Włoch została zamknięta po otrzymaniu rachunków za prąd w wysokości pół miliona euro. Branża apeluje o natychmiastowe wsparcie i ostrzega, że w przeciwnym razie liczba zamykanych hoteli wzrośnie, a sezon narciarski będzie zagrożony.

Nagłośniona przez media sprawa zamknięcia hoteli po 56 latach działalności i zwolnienia około trzystu pracowników sprawiła, że także ten sektor przypomniał o zmaganiach z poważnymi problemami z powodu wysokich cen energii i potrzebie pomocy.

Alarm został podniesiony na początku października, gdy cena energii wzrosła o 59 procent.

Prezes włoskiej federacji hotelarskiej Bernabo Bocca powiedział prasie: "Przypadek z Apulii nie będzie jedyny i w przyszłym miesiącu zobaczymy następne".

"Sytuacja naszego sektora jest dramatyczna i nie możemy pozwolić sobie na to, by czekać do 2024 roku"- dodał.

Następnie Bocca stwierdził odnosząc się do oczekiwanej zmiany rządu po wyborach: "Potrzebna jest natychmiastowa interwencja ze strony rządu, który powstanie i tego, który jeszcze pracuje. Znalezienie rozwiązania problemu kosztów energii powinno być absolutnym priorytetem".

"Konieczna jest taka pomoc, jak w przypadku pandemii"- uważa prezes włoskiej federacji właścicieli hoteli.

Oni sami zaś mówią, że rachunki za prąd wzrosły trzykrotnie od zeszłego roku.

W mediach zaznacza się, że największy niepokój panuje w branży turystycznej w górach, przygotowującej się do sezonu narciarskiego. Szczególnie skutków wysokich cen energii obawiają się zarządcy wyciągów i kolejek górskich.

"Jeśli my zatrzymamy działalność, stanie wszystko. Zamknięcie kolejek górskich oznacza zabicie gór. To już się raz wydarzyło i nikt nie chce tego powtórzyć"- powiedziała cytowana przez Ansę prezes stowarzyszenia zarządców infrastruktury narciarskiej Valeria Ghezzi przywołując całkowitą blokadę sezonu podczas pandemi. Jak odnotowała, koszt energii stanowił do niedawna od 8 do 15 procent wszystkich wydatków; obecnie jest to jedna trzecia.

W Dolinie Aosty w niektórych hotelach już zracjonalizowano okres otwarcia tak, by były czynne tylko wtedy, gdy będzie wystarczająca liczba gości; inne będą zapraszać jedynie na weekendy.

W Górnej Adydze zamknięte zostaną niektóre sauny i obniżona temperatura w basenach; "ale postaramy się przetrwać"- zapewniają tamtejsi hotelarze.

W Cortinie d'Ampezzo trwają przygotowania do pełnego otwarcia sezonu zimowego, choć- jak się zaznacza- nie bez obaw.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

