Włochy: zamrożono majątek rosyjskich oligarchów o wartości ok. 2 mld euro

Około 2 miliardów euro wynosi wartość majątku rosyjskich oligarchów, zamrożonego we Włoszech od lutego 2022 roku, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę. Nieruchomości, samoloty, dzieła sztuki, jachty i aktywa należą do 23 osób i trzech firm - podała we wtorek włoska Gwardia Finansowa.

Komendant główny Gwardii Finansowej Giuseppe Zafarana poinformował przedstawiając raport w komisji obrony Izby Deputowanych, że w ciągu ponad roku przeprowadzono kontrole dotyczące 1600 osób i podmiotów.

Na liście zamrożonego majątku są historyczne wille, posiadłości w Toskanii i na Szmaragdowym Wybrzeżu na Sardynii, a także dwa luksusowe jachty: "A" Andrieja Mielniczenki o wartości 530 mln euro, stojący w porcie w Trieście i zacumowana w porcie Carrara w Toskanii sześciopokładowa "Szeherezada" przypisywana Władimirowi Putinowi. Jej wartość to 650 mln euro.

W zeszłym roku na utrzymanie zamrożonego majątku, zwłaszcza rezydencji i jachtów oligarchów z Rosji włoski rząd przeznaczył 10,7 mln euro.

Państwo włoskie zwróci się następnie do właścicieli tych dóbr o zwrot poniesionych kosztów, a przypadku gdyby za to nie zapłacili, zastrzega sobie prawo do zatrzymania tego majątku po zniesieniu administracyjnego zamrożenia. Wtedy nieruchomości te i inne dobra zostałyby sprzedane lub wynajęte.

Przewidziano też następny krok: jeśli aukcje zakończą się bez rezultatu, własność Rosjan przejmą ministerstwa infrastruktury i transportu oraz obrony albo zostanie przekazana do wykorzystania przez Gwardię Finansową.

Z Rzymu Sylwia Wysocka